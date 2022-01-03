2022 Hizmetli maaşının ne kadar olduğu son enflasyon açıklaması sonrası merak konusu oldu. Peki, 2022 Hizmetli maaşı ne kadar oldu? İşe, detaylar…

2022 HİZMETLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Görev - Aralık maaşı - Ocak maaşı

Hademe (15/1) 4.102 - 5.228

Hizmetli (15/1) 4.102 - 5.228

Mübaşir (11/1) 4.359 - 5.556

Usta öğretici (11/1) 4.420 - 5.634

Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 4.423 - 5.638

Memur (9/1) 4.424 - 5.639

Zabıta memuru (9/1) 4.513 - 5.752

İtfaiyeci (9/1) 4.706 - 5.998

Araştırmacı (9/1) 4.742 - 6.044

İmam/hatip (9/1) 4.762 - 6.070

Müezzin (9/1) 4.762 - 6.070

Şef (7/1) 4.789 - 6.104

Orman muhafaza memuru (11/1) 4.881 - 6.221

Öğretmen (9/1) 4.941 - 6.298

Vaiz (9/1) 5.016 - 6.393

Hemşire (9/1) 5.237 - 6.675

Sağlık memuru (9/1) 5.237 - 6.675

Ebe (9/1) 5.244 - 6.684

Programcı (9/1) 5.395 - 6.876

Bekçi (lisans 9/1) 5.429 - 6.920

Şube müdürü (7/1) 6.065 - 7.730

Polis (11/1) 6.502 - 8.287

Mühendis (7/1) 6.883 - 8.773

Komiser (8/1) 6.987 - 8.906

Araştırma görevlisi (8/1) 7.093 - 9.041

Başkomiser (8/1) 7.102 - 9.052

Müfettiş yardımcısı (9/1) 7.127 - 9.084

Uzman yardımcısı (9/1) 7.242 - 9.231

Asistan (sağlık hizmetleri-6/1) 7.391 - 9.421

Müfettiş (7/1) 7.836 - 9.988

Uzman (7/1) 7.915 - 10.088

Başasistan (sağlık hiz. 5/1) 8.401 - 10.708

Kaymakam (4/1) 8.933 - 11.386

Tablodaki maaşlara aile yardımı, görev tazminatı, fazla mesai ücreti gibi yan ödemeler eklenmemiştir. Ayrıca 1 Ocak'tan geçerli vergi istisnası hesabı maaşlara dahil değildir.

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