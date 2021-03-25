2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 yendi
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2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 yendi

25.03.2021 01:00 | Son Güncelleme: 25.03.2021 01:15
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 yendi

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda önemli rakiplerimizden biri olan Norveç, Cebelitarık'ı deplasmanda 3-0 yendi. 43. dakikada Sörloth'un gol perdesini açtığı maçta Norveç, 45. dakikada Kristian Thorstvedt ve 7. dakikada Jonas Svensson'la farka koştu. Norveç, bir sonraki maçta Millilerimiz ile Malaga'da karşılaşacak. Cebelitarık ise Karadağ deplasmanına gidecek.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Cebelitarık ile Norveç karşı karşıya geldi. Victoria Stadium'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Norveç, 3-0'lık skorla kazandı.

NORVEÇ 3 PUANLA BAŞLADI

Norveç'e galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Alexander Sörloth, 45. dakikada Kristian Thorstvedt ve 7. dakikada Jonas Svensson attı. Galatasaray'da forma giyen Martin Linnes, 62. dakikada Svensson'un yerine oyuna dahil oldu. Bu sonucun ardından Norveç, gruba 3 puanla başladı. Grubun diğer maçında Karadağ, deplasmanda Letonya'yı 2-1 yendi. Norveç, bir sonraki maçta Millilerimiz ile Malaga'da karşılaşacak. Cebelitarık ise Karadağ deplasmanına gidecek.

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