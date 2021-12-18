2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Prosecco Doc Imoco: 3 Minas Tenis Clube: 1 - Haberler Spor
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2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Prosecco Doc Imoco: 3 Minas Tenis Clube: 1

2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Prosecco Doc Imoco: 3 Minas Tenis Clube: 1
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Voleybol Federasyonunun 2021 Dünya FIVB Kadınlar Şampiyonası üçüncü gününde prosecco Doc Imoco, Minas Tenis clube 3-1 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonunun 2021 Dünya FIVB Kadınlar Şampiyonası üçüncü gününde prosecco Doc Imoco, Minas Tenis clube 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla Imoco adını yarın oynanacak final karşılaşmasına yazdırdı.

Salon: Ankara

Hakemler: Vlastimil Kovar (Çekya), Taghrid Khattab (Mısır)

Prosecco Doc Imoco: Kathryn Plummer, Raphaela Folie, Paola Egonu, Megan Courtney, Robin de Kruijf, Joanna Wolosz (Lara, Monica, Giorgia, Giulia)

Minas Tenis Clube: Moreir Zalewski, Julia Gambatto, Danielle Cuttino, Neriman Özsoy, Gattaz de Oliveira, Macris Silva (Priscila Oliviera, Nicol, Kisy, Priscila Ramos)

Setler: 23-25, 26-24, 25-15, 25-19

Süre: 26', 27', 19', 23' (95 dakika) - ANKARA

2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Prosecco Doc Imoco: 3 Minas Tenis Clube: 1

2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Prosecco Doc Imoco: 3 Minas Tenis Clube: 1

2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Prosecco Doc Imoco: 3 Minas Tenis Clube: 1

2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Prosecco Doc Imoco: 3 Minas Tenis Clube: 1

2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Prosecco Doc Imoco: 3 Minas Tenis Clube: 1

2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Prosecco Doc Imoco: 3 Minas Tenis Clube: 1

2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Prosecco Doc Imoco: 3 Minas Tenis Clube: 1

2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Prosecco Doc Imoco: 3 Minas Tenis Clube: 1

2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Prosecco Doc Imoco: 3 Minas Tenis Clube: 1

2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Prosecco Doc Imoco: 3 Minas Tenis Clube: 1

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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