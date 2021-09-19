2021 Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 deviren Ampute Futbol Milli Takımı şampiyon oldu - Haberler Spor
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2021 Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 deviren Ampute Futbol Milli Takımı şampiyon oldu

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2021 Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 deviren Ampute Futbol Milli Takımı şampiyon oldu

2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde Ampute Futbol Milli Takımımız, İspanya'yı 6-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Ay-Yıldızlılar müthiş bir başarıya imza atarak üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Polonya'nın ev sahipliği yaptığı 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Ampute Futbol Milli Takımımız, tarih yazdı.

KALEMİZDE YALNIZCA 2 GOL GÖRDÜK

2021 Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yla karşılaşan Ampute Futbol Milli Takımı, rakibini 6-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu olan Ay-Yıldızlılar turnuva boyunca kalesinde yalnızca 2 gol görürken, rakip ağları 36 kez sarstı.

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Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde! Dev maçta rakibimiz İspanya

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde! Dev maçta rakibimiz İspanya
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Haber: 2021 Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 deviren Ampute Futbol Milli Takımı şampiyon oldu - Haberler Spor
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