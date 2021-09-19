2021 Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 deviren Ampute Futbol Milli Takımı şampiyon oldu

Polonya'nın ev sahipliği yaptığı 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Ampute Futbol Milli Takımımız, tarih yazdı.

KALEMİZDE YALNIZCA 2 GOL GÖRDÜK

2021 Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yla karşılaşan Ampute Futbol Milli Takımı, rakibini 6-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu olan Ay-Yıldızlılar turnuva boyunca kalesinde yalnızca 2 gol görürken, rakip ağları 36 kez sarstı.

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