2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası
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2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Salon: BT ArenaHakemler: Christian Peter Wolf (İsviçre), Igor Schimpl (Slovakya)Türkiye: Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladin (Simge Şebnem Aköz, Yasemin Güveli, Meliha İsmailoğlu, Buse Ünal, Meryem Boz, İlkin Aydın)Finlandiya: Riikila,...

Salon: BT Arena

Hakemler: Christian Peter Wolf (İsviçre), Igor Schimpl (Slovakya)

Türkiye: Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladin (Simge Şebnem Aköz, Yasemin Güveli, Meliha İsmailoğlu, Buse Ünal, Meryem Boz, İlkin Aydın)

Finlandiya: Riikila, Czakan, Korhonen, Karhu, Krista Bjerregard, Alanko (Laaksonen, Penttila, Kylmaaho, Kokkonen, Heikkiniem, Öhman, Rosa Bjerregard, Penttila)

Setler: 25-19, 25-12, 25-15

Süre: 72 dakika (24, 21, 27)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 4. maçında Finlandiya'yı 3-0 yendi.

Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmaya milliler, etkili bloklarla başladı ve ilk seti 25-19 kazandı.

Ebrar Karakurt ve Tuğba Şenoğlu'nun performanslarıyla öne çıktığı ikinci setti 25-12 gibi rahat bir skorla geçen milli takım, 3. seti de 25-15 alarak grup mücadelesinde 4'te 4 yapmayı başardı.

"Filenin Sultanları", Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda yarın 5. ve son maçında Hollanda ile grup liderliği için karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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