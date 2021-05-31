2021/2022 sezonu transfer dönemi 10 Haziran Perşembe günü başlayacak
Taraftarların her sezon başında heyecanla beklediği transfer döneminin başlayacağı tarih belli oldu. TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre, 2021/2022 sezonu birinci transfer dönemi 10 Haziran Perşembe günü başlayacak ve 1 Eylül 2021 tarihinde sona erecek.
2021/2022 sezonu birinci transfer döneminin başlayacağı tarih resmen belli oldu.
TRANSFER DÖNEMİ 1 EYLÜL'DE KAPANACAK
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı karar gereği, 2021-2022 sezonu birinci transfer dönemi 10 Haziran Perşembe günü başlayacak ve 1 Eylül 2021 tarihinde sona erecek.