2021/2022 sezonu transfer dönemi 10 Haziran Perşembe günü başlayacak

Taraftarların her sezon başında heyecanla beklediği transfer döneminin başlayacağı tarih belli oldu. TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre, 2021/2022 sezonu birinci transfer dönemi 10 Haziran Perşembe günü başlayacak ve 1 Eylül 2021 tarihinde sona erecek.