2019 yılında Türkiye'ye en fazla turist Rusya'dan geldi

31.01.2020 12:16 | Son Güncelleme: 31.01.2020 12:17

Türkiye, 2019 yılında 51,7 milyon kişiyi ağırlarken, turizmden elde edilen gelir yüzde 17 artarak 34,5 milyar dolar oldu. Turistlerin kişi başı ortalama harcadığı tutar 666 dolar olurken, geçtiğimiz yıl Türkiye'ye en çok Ruslar geldi.

RUSYA'YI ALMANYA VE BULGARİSTAN TAKİP ETTİ

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu, yüzde 17,65 artış ve 7 milyon 17 bin 657 ziyaretçi sayısı ile birinci sırada yer aldı. Sıralamada Almanya yüzde 11,42 artış ve 5 milyon 27 bin 472 ziyaretçi ile ikinci, Bulgaristan yüzde 13,68 artış ve 2 milyon 713 bin 464 ziyaretçi ile üçüncü oldu. Bulgaristan'ı İngiltere ve İran izledi.

EN FAZLA ZİYARET EDİLEN İL İSTANBUL OLDU

Turistlerin giriş yaptığı iller sıralamasına bakıldığında yüzde 33,08 artış ve 14 milyon 906 bin 663 kişi ile İstanbul birinci sırada yer aldı. İstanbul'u yüzde 32,51 artış ve 14 milyon 650 bin 481 kişi ile Antalya, yüzde 9,65 artış ve 4 milyon 348 bin 565 kişi ile Edirne, yüzde 7,15 artış ve 3 milyon 221 bin 738 kişi ile Muğla, yüzde 5,09 artış ve 2 milyon 292 bin 412 kişi ile Artvin izledi.