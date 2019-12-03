: 2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan talihli parasını almazsa 70 milyon kamuya aktarılacak

03.12.2019 12:35 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:48

Milli Piyango'nun 2019 yılbaşı özel çekilişinde 70 milyonluk büyük ikramiye tam bilete çıkmıştı. Ancak aradan geçen onca zamana rağmen talihli ortaya çıkmadı. Tüm Türkiye'nin merak ettiği talihli için Milli Piyango sitesine sayaç kondu. Talihlinin parasını alması için 28 günü kaldı. Gizemini koruyan talihlinin parasını almadığı takdirde 70 milyonun ne olacağı ise merak konusu oldu.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNDE KULLANILACAK

31 Aralık tarihine kadar talihli parasını almazsa 70 milyonluk büyük ikramiye Hazine'ye devredilecek ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kullanılacak. Milli Piyango Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, "Yıl sonuna kadar alınmayan ikramiyeler kamu payı olarak okul yapımında, hastane yapımında, yurt yapımı gibi sosyal projelerde değerlendirilmek üzere Hazine'ye aktarılıyor. Talihli yıl sonuna kadar parasını almazsa 70 milyon sosyal sorumluluk projelerinde kullanılmak üzere kamuya aktarılacak" dedi.

ÜSKÜDAR'DAKİ SEYYAR BAYİDE SATILMIŞTI

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye isabet eden tam biletin Üsküdar'daki bir seyyar bayide satıldığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu ikramiye '7615536' numaralı tam bilete isabet etmişti.

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