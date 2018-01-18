2019 Vw Jetta, Dijital Kokpitli Kompakt Sedan Yeni Özellikleri Neler?

Volkswagen 2019 Model Yeni Jetta'yı Detroit'te Tanıttı.



2019 VW Jetta, Erişilebilir Teknoloji "accessible technology" ile erişilebilir bir otomobil vaat ediyor. 2019 VW Jetta, Dijital Kokpitli Kompakt Sedan…

İlk bakışta Volkswagen'in sedan sürümü ile ilgili çok büyük bir sıçrama beklemeye layık görülmeyebilir. Ancak Volkswagen Amerika'da 2018 Detroit Auto Show'da Sedan'ın yenilenmiş yüzünü göstermek için kullandı.

Üstelik Alman otomobil üreticisi yepyeni EV modellerini duyuran bir çok markanın yanında yaptı. Kompakt sedan otomobilin yenilenmiş yüzü aslında dikkat çekici ve bir çok kullanıcısı var.

2019 VW Jetta Galeri



Yine dış görüntüsü ile sadelikten hoşlanan için muhafazakar bir profil sunuyor. Dışında her zamankinden daha fazla krom kullanılmış. Tabi ki LED aydınlatma vurgusu gözlerden kaçmıyor. Ancak Jetta hala ana akım ile Premium arasında bir şeyler içeriyor.

Yeni Jetta nihayet VW modellerinin geri kalan kısmını destekleyen MQB mimarisini benimsiyor.

Bu da Jetta'nın artık Atlas, Tiguan ve Golf gibi modellerde gösterilen Dijital Kokpit'e sahip olabileceği anlamına geliyor.

Konfigüre edilebilen göstergeler zaten geliştirilmiş iç mekanı çok daha güzel hale getirirken; benim gibi daha önce özellikle konsolunun sadeliğinden şikayet eden bir çoklarının ağzı kapatacak cinsten.

Yeni Jetta'nın gücü, 1.4 litre benzinli turbo şarjlı dört silindirli motordan geliyor; bu kez 147 beygir gücü üretiyor. Yeni 8 vitesli otomatik şanzımanla donatılmış otomobiller de ise ilk kez otomatik start/ stop göze çarpıyor; ancak motor bölümünde devrim yaratan çok az şey var gibi (Jetta'nın Hibrite dönüşü hakkında hiç bir söz yok mesela).

VW yetkilileri, 2019 VWJetta 'nın bu ilkbaharda 18.545 $ 'dan başlayan fiyatlarla satışa çıktığını söyledi. SEL ve SEL Premium modelleri ile daha fazla teknolojiyi elde etmek muhtemelen 25.000 dolar seviyelerine fiyatı çıkaracak. Yine de Audi ve BMW isteyenleri kendine çekmesi oldukça zor.

TheVerge

http://www.teknotalk.com/2019-vw-jetta-kompakt-sedan-61805/