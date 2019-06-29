Milli karateci Meltem Hocaoğlu, 2019 Avrupa Oyunları'nda gümüş madalya elde etti.

Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen organizasyonda milli karateci, kadınlar kumite artı 68 kilo finalinde İspanyol Gonzalez Laura Palacio ile karşılaştı.

Meltem Hocaoğlu, rakibine 4-1 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA