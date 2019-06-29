2019 Avrupa Oyunları
Milli karateci Meltem Hocaoğlu, 2019 Avrupa Oyunları'nda gümüş madalya elde etti.
Milli karateci Meltem Hocaoğlu, 2019 Avrupa Oyunları'nda gümüş madalya elde etti.
Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen organizasyonda milli karateci, kadınlar kumite artı 68 kilo finalinde İspanyol Gonzalez Laura Palacio ile karşılaştı.
Meltem Hocaoğlu, rakibine 4-1 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: AA
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