2018 All-Star Yetenek Yarışmasının Şampiyonu Yiğit Arslan Oldu

Basketbolun yıldızlarının sahne aldığı Tahincioğlu All-Star 2018 organizasyonu kapsamında düzenlenen Leaseplan Yetenek Yarışması'nda TOFAŞ'tan Yiğit Arslan birinci oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Leaseplan Yetenek Yarışması'nda Gaziantep Basketbol'dan Can Uğur Öğüt, Galatasaray Odeabank'tan Ege Arar, Darüşşafaka'dan Emircan Koşut, Banvit'ten Erkin Şenel, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'dan Moustapha Fall ile TOFAŞ'tan Yiğit Arslan mücadele etti.

Yarışma için hazırlanan parkuru en kısa sürede tamamlayan Erkin Şenel ve Yiğit Arslan finale yükseldi. Geçen yılki organizasyonu da ilk sırada bitiren Yiğit Arslan, final aşamasında parkuru 31 saniyede tamamlayarak üstü üste ikinci kez yetenek yarışmasını kazandı.

Yarışma sonunda düzenlenen ödül töreninde, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Özden Pelister ile Leaseplan Genel Müdürü Türkay Oktay, Yiğit Arslan'a 10 bin liralık hediye çekini verdi.