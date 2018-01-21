2018 All-Star Yetenek Yarışmasının Şampiyonu Yiğit Arslan Oldu

Tahincioğlu All-Star 2018'de günün ilk yarışması olan LeasePlan Yetenek Yarışması'nın kazananı TOFAŞ forması giyen Yiğit Arslan oldu.

2018 All-Star Yetenek Yarışmasının Şampiyonu Yiğit Arslan Oldu

Basketbolun yıldızlarının sahne aldığı Tahincioğlu  All-Star 2018 organizasyonu kapsamında düzenlenen Leaseplan Yetenek Yarışması'nda  TOFAŞ'tan Yiğit Arslan birinci oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Leaseplan  Yetenek Yarışması'nda Gaziantep Basketbol'dan Can Uğur Öğüt, Galatasaray  Odeabank'tan Ege Arar, Darüşşafaka'dan Emircan Koşut, Banvit'ten Erkin Şenel,  Sakarya Büyükşehir Belediyespor'dan Moustapha Fall ile TOFAŞ'tan Yiğit Arslan  mücadele etti.

Yarışma için hazırlanan parkuru en kısa sürede tamamlayan Erkin Şenel  ve Yiğit Arslan finale yükseldi. Geçen yılki organizasyonu da ilk sırada bitiren  Yiğit Arslan, final aşamasında parkuru 31 saniyede tamamlayarak üstü üste ikinci  kez yetenek yarışmasını kazandı.

Yarışma sonunda düzenlenen ödül töreninde, Türkiye Basketbol  Federasyonu Başkan Vekili Özden Pelister ile Leaseplan Genel Müdürü Türkay Oktay,  Yiğit Arslan'a 10 bin liralık hediye çekini verdi.

Kaynak: Skorer

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