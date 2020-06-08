2010/11 sezonu tartışmalarıyla ilgili Aziz Yıldırım'dan ilk yorum: Bu kargaşaya alet olmak istemiyorum TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Fenerbahçe arasındaki gerginliğe değinen Rıdvan Dilmen, eski başkan Aziz Yıldırım'la telefonda görüştüğünü, ve Yıldırım'ın bu konu hakkında neler düşündüğünü canlı yayında açıkladı.

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in 2010/11 sezonunda yaptığı açıklamalar üzerine o dönem Fenerbahçe başkanlığı yapan Aziz Yıldırım'ın görüşlerini aktardı. "MERAK EDİYORLARSA, GİTSİNLER MÜZEDE GÖRSÜNLER" Aziz Yıldırım'ın üzgün olduğunu belirten Dilmen, "Ben bugün Aziz beyi aradım, 'Ne yapıyorsun?' dedim. 'Çok üzülüyorum, bu konulara girmek istemiyorum' dedi. 'Ben bu kargaşaya alet olmak istemiyorum. Bildiğim tek şey, yönetici arkadaşlarımla, teknik kadroyla, futbolcularla alnımızın akıyla kazandığı bir kupa var, merak ediyorlarsa gitsinler müzede görsünler, girsinler TFF'nin sitesinde kim şampiyon yazıyor baksınlar' dedi." ifadelerini kullandı.