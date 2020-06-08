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2010/11 sezonu tartışmalarıyla ilgili Aziz Yıldırım'dan ilk yorum: Bu kargaşaya alet olmak istemiyorum

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Fenerbahçe arasındaki gerginliğe değinen Rıdvan Dilmen, eski başkan Aziz Yıldırım'la telefonda görüştüğünü, ve Yıldırım'ın bu konu hakkında neler düşündüğünü canlı yayında açıkladı.

08.06.2020 08:46 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:13

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in 2010/11 sezonunda yaptığı açıklamalar üzerine o dönem Fenerbahçe başkanlığı yapan Aziz Yıldırım'ın görüşlerini aktardı.

"MERAK EDİYORLARSA, GİTSİNLER MÜZEDE GÖRSÜNLER"

Aziz Yıldırım'ın üzgün olduğunu belirten Dilmen, "Ben bugün Aziz beyi aradım, 'Ne yapıyorsun?' dedim. 'Çok üzülüyorum, bu konulara girmek istemiyorum' dedi. 'Ben bu kargaşaya alet olmak istemiyorum. Bildiğim tek şey, yönetici arkadaşlarımla, teknik kadroyla, futbolcularla alnımızın akıyla kazandığı bir kupa var, merak ediyorlarsa gitsinler müzede görsünler, girsinler TFF'nin sitesinde kim şampiyon yazıyor baksınlar' dedi." ifadelerini kullandı.

2010/11 sezonu tartışmalarıyla ilgili Aziz Yıldırım'dan ilk yorum: Bu kargaşaya alet olmak istemiyorum
Haber Yorumları (2)
YÜCEL ÖNER: Ağzınıza sağlık başkanım
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LF: fb tarihin en kalekterlı en fb lı kanında dahı fb kanı akan bir bababyiğittir kendisi her zaman fb tarihinde saygıyla bahsedilecek bir karekterdir sayın AZIZ YILDIRIM
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