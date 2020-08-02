201 gün sonra sahalara geri dönen Merih Demiral, sahaya dua ederek çıktı Juventus'ta forma giyen defans oyuncusu milli futbolcumuz Merih Demiral, sezonun ilk yarısındaki Roma maçında talihsiz bir sakatlık geçirerek 201 gün sahalardan uzak kalmıştı. Milli futbolcu, yine bir Roma maçıyla sahalara dönmeyi başardı. Bonucci'nin yerine oyuna giren Merih Demiral'in sahaya adım atmadan önce dua etmesi dikkatlerden kaçmadı.

İtalya Serie A'da Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral 201 gün sonra sahalara geri döndü. 12 Ocak'ta Roma maçında sakatlanan genç stoper Merih Demiral yaklaşık 7 ay sonra yine bir Roma maçıyla formasına kavuştu. Roma, şampiyon Juventus'u 3-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı. Merih Demiral, 51. dakikada deneyimli isim Bonucci'nin yerine oyuna dahil oldu. Merih'in oyuna dahil olmadan önce dua iki elini açıp dua etmesi dikkatlerden kaçmadı. "SENİ TEKRAR SAHADA GÖRMEK HARİKA" Juventus Kulübü, Merih'in sahaya çıkmasının ardından, başarılı oyuncunun fotoğrafını paylaştı ve "Seni tekrar sahada görmek harika" notunu düştü. TARİHE GEÇTİ Torino ekibinin taraftarları, paylaşımı kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Türk futbolseverler de Merih Demiral'ın yeniden sahalara dönmesini büyük bir sevinçle karşılarken milli futbolcunun dua ettiği kare binlerce beğeni aldı. Merih Demiral, Serie A'da şampiyonluk sevinci yaşayan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.