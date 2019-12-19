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20'den fazla ülkede sorun yaşandı! İşte Google arızasından etkilenen ülkeler

Google'da global kaynaklı bir sorun nedeniyle yaklaşık 45 dakikalık erişim sorunu yaşandı. Google'a ait hiçbir servis hizmet veremezken, Türkiye dahil 20'den fazla ülke söz konusu arızadan doğrudan etkilendi. İşte Google arızasından etkilenen ülkeler.

19.12.2019 12:17 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:24

ABD merkezli teknoloji devi ve servislerinde erişim sorunu yaşandı. Sorun kapsamında kullanıcılar arama motorunu kullanamadı. Söz konusu aksaklık dahil birçok ülkeyi doğrudan etkiledi.

GOOGLE'A AİT SERVİSLER ÇÖKTÜ

Saat 10.45'ten itibaren Google servislerine erişim sorunu yaşanmaya başladı. Google'a ait; Gmail, YouTube, Google Analytics, Google Trends, Google Maps gibi aynı altyapıyı kullanan bütün servislerde aksamalar yaşandı.

TÜRKİYE'DE ETKİLENEN İLLER

İnternet sitelerine erişimi gösteren bazı online platformlarda paylaşılan haritalardan Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Manisa, Antalya, Konya, Samsun, Trabzon ve Mersin'de sıkıntılar yaşandığı görüldü.

20'Yİ AŞKIN ÜLKEDE SORUN YAŞANDI

Türkiye'nin dışında Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Sırbistan dahil 20'yi aşkın ülkede de erişim sorunları yaşandı. Erişimin sıkıntılarının rapor edildiği ülkeler, Balkanlar bölgesinde yoğunlaşmış durumda.

45 DAKİKA SÜRDÜ

İlerleyen dakikalarda Google hizmetlerine erişim yavaş yavaş sağlanmaya başlanırken, arıza yaklaşık 45 dakika sürdü.

İşte Google sorununu yaşayan ülkeler:


Haber Videosu

: 20'den fazla ülkede sorun yaşandı! İşte Google arızasından etkilenen ülkeler
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