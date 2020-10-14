2.Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi'ne son 2 gün

16 Ekim 2020 Dünya Gıda Günü'nde Türk Gıda sektörünün önde gelen iş insanları, sanat, siyaset ve akademi dünyasının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek olan 2.Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi, Lobin Turkey Başkanı Fahri Ustaoğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayacak.

Lobin Turkey tarafından düzenlenecek olan 2.Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi, sektördeki kalite bilincini yerleştirmek ve gıda güvenilirliğinin önemini vurgulamak amacıyla toplanıyor.

Sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek olan zirveyle ilgili bilgi veren Lobin Turkey Başkanı Fahri Ustaoğlu, güvenilir gıda sorunun, çağın en büyük sorunları arasında yer aldığını belirterek şu açıklamalarda bulundu;

'GÜVENİLİR GIDA' SORUNU GÜNDEME GELECEK

''Yurtiçi ve yurtdışında üniversiteler, bürokratlar sınırları aşan bu sorunu gündeme getirmek ve çözüm önerileri sunmak için geceli gündüzlü çalışmalar yapmaktadırlar. Ülkemizde ise kamuoyu baskısının yanı sıra Avrupa Birliği de, uyum sürecinde gıda güvenliği konusunu sürekli olarak gündemde tutmaktadır. Bir tarım ülkesi olan ülkemiz hem gıda hem de üretim verimliliği açısından önemli bir noktadadır. İş dünyasının maliyetleri aşağı çekmek adına kaliteden taviz vermesi, hatta yanıltıcı bilgiler vererek tüketicinin aldatılması sadece ülkemizin değil, tüm insanlığın ortak derdidir.''

''ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ YANKI BULACAK''

Lobin Turkey'in, gıda sorunlarını uluslararası boyutuyla tartışmak için dünyanın önde gelen gıda üreticilerini, dağıtım ağlarını ve satış noktalarını bir araya getirdiğini vurgulayan Fahri Ustaoğlu, ''Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi, sorunların tespitinde önemli bir mihenk taşı olacaktır. Çözüm önerilerimizin kamuoyunda büyük yankı bulup, uygulanma aşamasına geçileceğini düşünüyoruz. Bu amaçla iki ana bölümden oluşacak sempozyumlarla gıdada kalite devrimine destek olabileceğimizi düşünüyoruz.'' dedi.

ZİRVEDE İKİ ÖNEMLİ KONU TARTIŞILACAK

Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi'nde, gıdada üretici sorumluluğu (yasalar, maliyetler, teknoloji, bilgi birikimi) ve satış noktaları (ambalaj, dağıtım ağı, bilgilendirme, uluslararası standartlar ve talep) gibi konuların masaya yatırılması planlanıyor.

LOBIN TURKEY HAKKINDA

1988 yılında Türkiye'nin ilk kez Tüketici Dergisi ile tüketicinin bilinçlenmesi, tüketici haklarının yaygınlaştırılması ve kalitenin yükseltilmesi için çalışmalar yapmaya başlayan "LOB'IN(Leaders Of Branding Intelligence Summit) 33 yıldır faaliyetlerini yurtiçinde ve yurtdışında sürdürüyor.