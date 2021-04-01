2. Lig: Vanspor FK: 1 Bayburt Özel İdare Spor: 1
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2. Lig: Vanspor FK: 1 Bayburt Özel İdare Spor: 1

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
2. Lig: Vanspor FK: 1 Bayburt Özel İdare Spor: 1

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Bayburt Özel İdare Spor ile 1-1 berabere kaldı.

Mostafa Mohamed'in Türkçe şarkı performansı sosyal medyayı salladı
Mostafa Mohamed'in Türkçe şarkı performansı sosyal medyayı salladı

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Bayburt Özel İdare Spor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Gürcan Hasova xx, Haydar Avcı xx, Şükrü Mert xx

Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü: Aydın Bağ x, Emre Özkan x, Şiyar Kepir xx, Sedat Komi x, Abdulkadir Özdemir x, Üzeyir Ergün x, Selim Kayacı x (Berkan İbrahim Çakır dk. 59 x), Oktay Aydin x, Burhan Arman x (Muhammet Mahmut Emir dk. 52 x), Sedat Cengiz x, Utku Şen x (Yakup Demir dk. 59 x)

Bayburt Özel İdare Spor: Yunus Emre Kırdal xx, Emre Şahin x, Uğur Mustafa Türk x (Feridun Kıroğlu dk. 83 ?), Ali Fırat Okur x, Onur Çakmakcı x (İbrahim Alan dk. 46 xx), Ömer İnan x, Ömer Esenkaya x, Tolga Tekin x (Burak Bayram dk. 72 x), Savaş Yorulmaz x (İlker Sayan dk. 46 x), Ramazan Işık x (Salih Seyis dk. 72 x), Sefa Narin xx

Goller: Şilar Kepir (dk. 15) (Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü), İbrahim Alan (dk. 61) (Bayburt Özel İdare Spor)

Kırmızı kartlar: Oktay Aydin (dk. 85) (Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü), Emre Şahin (dk. 85) (Bayburt Özel İdare Spor)

Sarı kartlar: Sedat Cengiz, Emre Özkan (Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü), Uğur Mustafa Türk, Sefa Narin, Yunus Emre Kırdal (Bayburt Özel İdare Spor) - VAN

2. Lig: Vanspor FK: 1 Bayburt Özel İdare Spor: 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İhsan Yavuz Erkan Kandemir Süleyman Soylu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Bahar Candan Demet Akalın Armağan Çağlayan Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Ersun Yanal Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 2. Lig: Vanspor FK: 1 Bayburt Özel İdare Spor: 1 - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 17:44:12. #1.15#
title