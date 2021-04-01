2. Lig: Vanspor FK: 1 Bayburt Özel İdare Spor: 1

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Bayburt Özel İdare Spor ile 1-1 berabere kaldı.
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Bayburt Özel İdare Spor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Gürcan Hasova xx, Haydar Avcı xx, Şükrü Mert xx
Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü: Aydın Bağ x, Emre Özkan x, Şiyar Kepir xx, Sedat Komi x, Abdulkadir Özdemir x, Üzeyir Ergün x, Selim Kayacı x (Berkan İbrahim Çakır dk. 59 x), Oktay Aydin x, Burhan Arman x (Muhammet Mahmut Emir dk. 52 x), Sedat Cengiz x, Utku Şen x (Yakup Demir dk. 59 x)
Bayburt Özel İdare Spor: Yunus Emre Kırdal xx, Emre Şahin x, Uğur Mustafa Türk x (Feridun Kıroğlu dk. 83 ?), Ali Fırat Okur x, Onur Çakmakcı x (İbrahim Alan dk. 46 xx), Ömer İnan x, Ömer Esenkaya x, Tolga Tekin x (Burak Bayram dk. 72 x), Savaş Yorulmaz x (İlker Sayan dk. 46 x), Ramazan Işık x (Salih Seyis dk. 72 x), Sefa Narin xx
Goller: Şilar Kepir (dk. 15) (Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü), İbrahim Alan (dk. 61) (Bayburt Özel İdare Spor)
Kırmızı kartlar: Oktay Aydin (dk. 85) (Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü), Emre Şahin (dk. 85) (Bayburt Özel İdare Spor)
Sarı kartlar: Sedat Cengiz, Emre Özkan (Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü), Uğur Mustafa Türk, Sefa Narin, Yunus Emre Kırdal (Bayburt Özel İdare Spor) - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı