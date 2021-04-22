2. Lig: Sakaryaspor: 3 Kardemir Karabükspor: 1
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2. Lig: Sakaryaspor: 3 Kardemir Karabükspor: 1

2. Lig: Sakaryaspor: 3 Kardemir Karabükspor: 1
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 35. haftasında Sakaryaspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 3-1 mağlup etti.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 35. haftasında Sakaryaspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 3-1 mağlup etti.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Erhan Kutlu xx, Çetin Öncel xx, Mehmet Şengül xx

Sakaryaspor: Alişan Şeker xx, Caner Koca xx (Abdulaziz Solmaz dk. 54 xx), Berk İsmail Ünsal xx, Muhammet Reis xx, Ali Özgün xx, Hakan Aslantaş xx (Hasan Bilal dk. 72 xx), Azad Filiz xx, Burak Öksüz xx, Özkan Taştemur xx (Canberk Ömer Özdemir dk. 63 x), Çağrı Ortakaya xx (Oğuzhan Kayar dk. 63 xx), Ümit Yasin Arslan xx

Kardemir Karabükspor: Halit Tokur xx, Arda Belen xx, Emre Eser xx, Serkan Sıkılmaz xx, Ahmet Enes Karataş xx (Furkan Övün dk. 69 xx), Ömer Faruk Yaylacı xx, Ömer Faruk Yılmaz xx, Mustafa Akca xx, Cihan Aydın xx(Muhammed Emin Acar dk. 74 xx), Uğurcan Yasin Tabak xx(Ali Kemal Yılmaz dk. 79 xx), Berk Kervankıran xx

Goller: Emre Eser (dk. 51) (Kardemir Karabükspor), Burak Öksüz (dk. 87), Ali Özgün (dk. 88), Oğuzhan Kayar (dk. 90) (Sakaryaspor)

Kırmızı kart: Halit Tokur (Kardemir Karabükspor)

Sarı kartlar: Ümit Yasin Arslan, Berk İsmail Ünsal (Sakaryaspor), Halit Tokur (Kardemir Karabükspor) - SAKARYA

2. Lig: Sakaryaspor: 3 Kardemir Karabükspor: 1
2. Lig: Sakaryaspor: 3 Kardemir Karabükspor: 1
2. Lig: Sakaryaspor: 3 Kardemir Karabükspor: 1
2. Lig: Sakaryaspor: 3 Kardemir Karabükspor: 1
2. Lig: Sakaryaspor: 3 Kardemir Karabükspor: 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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