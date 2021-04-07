2. Lig: İnegölspor: 1 Ahmed Sportif Faaliyetleri: 2
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2. Lig: İnegölspor: 1 Ahmed Sportif Faaliyetleri: 2

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
2. Lig: İnegölspor: 1 Ahmed Sportif Faaliyetleri: 2

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'un 32. haftasında İnegölspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup oldu.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'un 32. haftasında İnegölspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup oldu.

Stat: İnegöl

Hakemler: Ayberk Demirbaş xx, Uğur Önay xx, Çağrıcan Pazarcıklı xx

İnegölspor: Gökhan Siverek x, Yunus Emre Duyan x (Fatih Çiplak dk. 46 x), Seydi Kayasoy xx, Gökhan Kurumuş x (Ogün Çalışkan dk. 46 x), Fatih Üge xx, Metin Yüksel x, Selimcan Temel x (Ahmet Hakan Şahin dk. 60 x), Mehmet Özdıraz xx, Oğuz Çetinkaya xx, Bünyamin Yavaşoğlu x (Gülhan Üreyen dk. 29 x), Ali Aydemir (Abdülkadir Kuzey dk. 60 x)

Amed Sportif Faaliyetler: Abdullah Yiğiter xxx, Deniz Yılmaz xx (Anıl Şahin dk. 71 x), Ümit Karaal xx, Serkan Yavuz xx, Emrah Taysı xxx, Erman Bulucu xx, Zeki Korkmaz xx, Oğuzhan Öztürk xxx (Şahin Şafakoğlu dk. 89 ?), Halil İbrahim Sönmez xxx, Mesut Can xx (Cerem Talha Dinçer dk. 46 xx), Mehmet Sıddık İstemi xxx

Goller: Gülhan Üreyen (dk. 43) (İnegölspor), Halil İbrahim Sönmez (dk. 6), Mesut Can (dk. 17) (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı Kartlar: Selimcan Temel, Ogün Çalışkan (İnegölspor) - BURSA

2. Lig: İnegölspor: 1 Ahmed Sportif Faaliyetleri: 2
2. Lig: İnegölspor: 1 Ahmed Sportif Faaliyetleri: 2
2. Lig: İnegölspor: 1 Ahmed Sportif Faaliyetleri: 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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