2-4 kilogram arası torikler 250 TL

SİNOP (İHA) - Sinop'ta balıkçılar tarafından avlanan ve her biri 2 ile 4 kilogram ağırlığında olan torikler, tezgahlarda tanesi 200-250 liradan satışa sunuluyor.

Balıkçı Ayhan Arslan, toriğin Karadeniz'de az miktarda avlanan bir balık türü olduğunu söyledi. Arslan, 2 ve 4 kilogram ağırlığındaki toriklerin tanesinin 200-250 liradan satıldığını ifade ederek, "Torikler az avlandığı için fiyatı yüksek. Buna rağmen vatandaşlar ilgi gösteriyor. İnşallah bundan sonra daha fazla avlanır da fiyatı da düşer. Vatandaşlar daha çok ilgi gösterir" ifadelerini kullandı. - SİNOP

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