Karadeniz Bölgesi'nin Lokomotifi Durumunda Olan KETAŞ Firması İflas Etti

1974 yılında Almanya'da gurbetçiler tarafından kurulan faaliyetlerine ise 1987 yılında Trabzon'un Vakfıkebir İlçesi'nde başlayan KETAŞ Gıda San. Tic. A.Ş ekonomik sıkıntılar nedeniyle iflas ederek kapandı.

Vakfıkebir İlçesi'ne bağlı Güney Köyü mevkinde bulunan ve 800 ortaklı KETAŞ Gıda San. Tic. A.Ş.'nin ekonomik sıkıntılardan dolayı iflas ederek kapatılması bölgede üzüntüyle karşılandı. 1974 yılında Almanya'da kurulan firma, üretimlerine ise 1987 yılında başlamıştı. Üretim olarak beyaz peynir, kaşar peyniri, tereyağ, yoğurt, lor peyniri olmak üzere bölgenin lokomotifi durumunda olan firma 31 Aralık 2018'de kapılarını kapattı. Firma, şimdi ise yeni sahibini beklemeye başladı.

"6-7 AY İÇERİSİNDE İŞLETME SATILACAK"

Ketaş Gıda Sanayisi Muhasebe Yetkilisi Yılmaz Şeref, işletmenin 1974 yılında Almanya'da kurulduğunu belirterek, "İşletme 1974 yılında Almanya'da kuruldu. 1987 yılında Vakfıkebir'de üretim yapmaya başladı. Üretim olarak beyaz peynir, kaşar peyniri, tereyağ, yoğurt, lor peyniri olmak üzere bölgenin lokomotifi durumundaydı. 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle de fabrika kapatılmış durumdadır. 6 veya 7 ay içerisinde de işletme satılacak" dedi.

Firmanın 800 ortaklı olduğunu belirten Şeref, "800 ortak, mal değerleri belirlendikten sonra borçlar ve alacaklıların ödemeleri yapılmasının ardından kalan para ortaklar arasında bölüşülecek. 30 tane işçi vardı. Onların da çıkışını verdik" ifadelerini kullandı.

"BURASI İYİ İŞLETİLMEDİ"

KETAŞ Gıda San. Tic. A.Ş.'nin kapatılmasının yönetim zafiyetinden kaynaklandığını belirten Şeref, "Bu işletme iyi yönetilemedi. Gelen kişiler burayı kendi amaçları doğrultusunda kullandılar. İşletmeyi perişan hale getirdiler. Bura Karadeniz Bölgesi'nin lokomotifi durumundadır. Buranın üretim izin belgeleri ve markası var. Burayı alan kişi bu marka değerini daha yukarıya taşıyabilir. Buranın sahibi olmadığı için bu duruma düştü. Burayı alacak olan kişi eminim buradan kar edecektir. Çünkü süt fabrikaları kar eden firmalardır" şeklinde konuştu.

Şeref, KETAŞ'ın iflas etmesinin bölge halkını da olumsuz etkileyeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA