1959 öncesi şampiyonluklar için TFF'ye bir başvuru daha geldi
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1959 öncesi şampiyonluklar için TFF'ye bir başvuru daha geldi

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İzmir ekibi Göztepe, 1950'de kazandığı şampiyonluğu için resmen Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurusunu yaptı. Göztepe, 1950 yılında Türkiye Futbol Birinciliği adıyla oynanan milli ligde elde ettiği şampiyonluğun tescil edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi dilekçe gönderdi.

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle büyük moral bulan Göztepe, 1950 yılında Türkiye Futbol Birinciliği adıyla oynanan milli ligde elde ettiği şampiyonluğun tescil edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen başvuruda bulundu. Yönetimin TFF'ye resmi dilekçe yazdığı öğrenildi.

SÜREÇ F.BAHÇE İLE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin 1959 yılından önce elde ettiği şampiyonlukların tescil edilmesi için TFF'ye resmi başvuruda yapmasının ardından Göztepe Kulübü de 1950 yılında kazandığı şampiyonluğun kayıtlara geçmesi için mücadelesini başlattı. Göztepe, 1950 yılında İzmir'de düzenlenen turnuvada önce Beşiktaş'ı finalde de Gençlerbirliği'ni eleyip kupayı havaya kaldırmıştı.

1959 öncesi şampiyonluklar için TFF'ye bir başvuru daha geldi

KUPA MÜZEDE SERGİLENİYOR

71 yıl önce kazanılan şampiyonluk kupası halen sarı-kırmızılıların müzesinde sergileniyor. Göztepe'nin müzesinde 1968-1969 ve 1969-1970 yıllarında kazandığı 2 Türkiye Kupası ile 1970 Cumhurbaşkanlığı Kupası da yer alıyor.

1959 öncesi şampiyonluklar için TFF'ye bir başvuru daha geldi
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil
1959 öncesi şampiyonluklar için TFF'ye bir başvuru daha geldi
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 14:56:24. #1.15#
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