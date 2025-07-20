Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümündeki sorular, izleyicilerde büyük bir merak uyandırıyor. Yarışmacının vereceği cevabı heyecanla bekleyenler, bir yandan da doğru yanıtı bulmak için araştırma yapıyor. Eğlenceli bir öğrenme deneyimi sunan programda, izleyiciler kendilerini yarışmacının yerine koyarak soruları çözmeye çalışıyor. Peki, 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en fazla üçüncü olan futbol takımı hangisidir?

1959'DAN GÜNÜMÜZE KADARKİ SÜPER LİG TARİHİNDE EN FAZLA ÜÇÜNCÜ OLAN FUTBOL TAKIMI HANGİSİDİR?

A: Beşiktaş

B: Fenerbahçe

C: Galatasaray

D: Trabzonspor

Cevap: C