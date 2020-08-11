1928 Bucaspor pes etmeyecek TFF 3. Lig kulüplerinden 1928 Bucaspor'da Başkan Cihan Aktaş, yeni sezon öncesi iddialı konuştu.

TFF 3. Lig kulüplerinden 1928 Bucaspor'da Başkan Cihan Aktaş, yeni sezon öncesi iddialı konuştu. 2. Lig'in kapısından döndüklerini ifade eden Başkan Cihan Aktaş pes etmeyeceklerini söyleyerek, "Biz bu kulübe sahip çıktığımız günden itibaren hep yalnız bırakıldık. Semtin adını taşıyan kulübe destek verilmemesi çok ilginç. Belediyenin aksine semtimiz bize sahip çıktı. Adeta Buca'ya hareket geldi. Her türlü engellemelere ve yalnızlığa terkedilmemize rağmen pes etmek gibi bir niyetimiz yok. Daha çok çalışarak bu kulübü hak ettiği yere taşıyacağız" dedi.

Yeni sezon için farklı bir yapılanmaya gittiklerini belirten Cihan Aktaş, yönetim olarak kadroyu kendilerinin belirleyeceğini kaydetti. Aktaş, "Takımın iskeletini bozmadan 5 takviye yapmayı planlıyoruz. Altyapımızda sıfırdan yapılanmaya gittik. Hocalarımız alanlarında en yetkili ve donanımlı isimler. Biz bu takımda sistem kurmak istiyorduk ve bunu yavaş yavaş başarıyoruz. U19 antrenörü aynı zamanda A takım yardımcı antrenörü olacak. U19'da çift antrenör bulundurmayı planlıyoruz. Gençlerimizi en sağlıklı şekilde A takıma entegre etmeye çalışıyoruz. Biz üreten bir kulübüz" diye konuştu.

Kaynak: DHA