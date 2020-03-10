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Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Bucaspor, Artvin, Spor

1928 Bucaspor hazırlık sınavında Turgutlu'yu geçti

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta evinde Artvin Hopaspor'u 3-0 yenerek zirve yarışında yeniden iddialı konuma gelen 1928 Bucaspor, hazırlık maçında 2'nci Grup'ta haftayı bay takım olarak geçen 2'nci sıradaki Turgutluspor'u 4-2 yendi.

10.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:09
1928 Bucaspor hazırlık sınavında Turgutlu'yu geçti

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta evinde Artvin Hopaspor'u 3-0 yenerek zirve yarışında yeniden iddialı konuma gelen 1928 Bucaspor, hazırlık maçında 2'nci Grup'ta haftayı bay takım olarak geçen 2'nci sıradaki Turgutluspor'u 4-2 yendi. Turgutlu 7 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmada sarı-lacivertli ekibin gollerini Ferhat, Oğuz, Emre ve Serkan atarken, Turgutluspor'da Mithat ve Kadir ağları havalandırdı. 1928 Bucaspor Teknik Direktörü Ersin Aka, ligde şans bulamayan futbolcuların son durumunu gördüğünü belirterek, "Bizim için faydalı bir maç oldu. Sonuç önemli değil, oyuncularımın performansını beğendim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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