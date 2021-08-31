18 milyon euro değeri olan Rossi için Fenerbahçe'nin kasasından ne kadar çıktı? İşte detaylar

MLS ekibi Los Angeles forması giyen 23 yaşındaki Uruguaylı kanat-forvet Diego Rossi için Fenerbahçe'nin kasasından 10 milyon dolar çıkacak. Rossi satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katıldı.