18 milyon euro değeri olan Rossi için Fenerbahçe'nin kasasından ne kadar çıktı? İşte detaylar
MLS ekibi Los Angeles forması giyen 23 yaşındaki Uruguaylı kanat-forvet Diego Rossi için Fenerbahçe'nin kasasından 10 milyon dolar çıkacak. Rossi satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katıldı.
Skorer'in haberine göre; Fenerbahçe, Diego Rossi'nin bonservisi için 10 milyon euro ödeyecek. 23 yaşındaki Uruguaylı kanat-forvet satın alma opsiyonuyla kiralandı.
"10 MİLYON DOLAR CİVARI"
Los Angeles FC'nin eş başkanı John Thorrington, ESPN'e transferin detaylarını açıkladı. Thorrington, "Anlaşmayı tamamlamaya yakınız. 10 milyon dolar civarında. Sonuca oldukça çok yakınız" diye konuştu.
PAY VERİLECEK
Ayrıca transfer tamamlanınca Rossi'nin eski kulübü Penarol'e de pay verileceği belirtildi.