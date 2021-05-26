18'lik golcü Enis Destan için transfer telefonu: Alo, ben Başkan Ali Koç
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18'lik golcü Enis Destan için transfer telefonu: Alo, ben Başkan Ali Koç

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Burak İnce ve Enis Destan için Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'a telefon açtı. Altınordu Başkanı'nın, Enis Destan için 3 milyon euro ve bir sonraki satıştan %30 pay istediği iddia edildi. Enis ve Burak'a Avrupa kulüplerinin de büyük ilgisi var. Ancak iki kulüp başkanının yakın bir dostluğu söz konusu. Daha önce Barış ve Berke transferlerinde kolaylık sağlanmıştı.

Fenerbahçe, Altınordu'nun 2 genç yıldızının peşine düştü. Sarı lacivertlilerin hedefinde performansı ile dikkat çeken Altınordu'nun genç yıldızları forvet Enis Destan ve merkez orta saha Burak İnce var.

18'lik golcü Enis Destan için transfer telefonu: Alo, ben Başkan Ali Koç

ARALARI İYİ

Takvim'in, "Alo ben Ali Koç" başlığıyla verdiği haberde; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un arasının iyi olduğu Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ı arayarak oyuncuların transferini gerçekleştirmek için görüştüğü belirtildi. Altınordu'nun, Enis Destan için 3 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 30 pay istediği bildirildi.

AVRUPA DEVLERİ RADARDA

Enis Destan'a Leipzig, Eintracht Frankfurt ile Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in takımı Lille de talip. Burak İnce'ye ise Almanya, İspanya ve İtalya'dan görücüler gelmişti.

18'lik golcü Enis Destan için transfer telefonu: Alo, ben Başkan Ali Koç
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Haber Yorumları (1)
KADİR BEDİR : genç oyuncunun yerinde olsam gitmezdim.. çünkü fenevde t.d.ler gelen bu oyunculara hiç şans vermiyor . ne genç yetenekler heder oldu.. başka takımlara ya da gençlere önem veren takıma giderim
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