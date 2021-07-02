16 yaşındaki bir genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarından 1.7 milyon dolar kazandı!
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16 yaşındaki bir genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarından 1.7 milyon dolar kazandı!

16 yaşındaki bir genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarından 1.7 milyon dolar kazandı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Amerika'nın New Jersey eyaletinde yaşayan bir genç, pandemi sırasında yaşanan üretim kıtlığını fırsat bilerek, PS5'ler, Xbox'lar ve Pokemon kartlarının satışından 1.7 milyon dolar kazandı.

16 yaşındaki New Jersey'li bir lise öğrencisi, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S dahil olmak üzere COVID-19 pandemisinin getirdiği kıtlıklardan yararlandı. Tedarik etmesi yetersiz olan bu ürünleri satarak 2020 yılında 1.7 milyon dolarlık satış yaptı. Ayrıca, halter, dış mekan ısıtıcıları ve Pokemon kartları gibi birçok ürünün satışını gerçekleştirdi.

PS5 ve Xbox Series X/S, Kasım 2020'de piyasaya sürüldüklerinden sonra bulması bir hayli zorlaştı. Yeni nesil konsollara yüksek talebin bulunmasını fırsat bilen gencin, pandemi öngörüsü, stokları tükenen PS5 ve Xbox Series X/S konsollarını şişirilmiş fiyatlar üzerinden satışa koymasına olanak sağladı.

16 yaşındaki bir genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarından 1.7 milyon dolar kazandı!

WALL STREET JOURNAL'A KONUŞTU

Wall Street Journal ile bir röportaj gerçekleştiren Max Hayden, 2020'de düzinelerce PS5 ve Series X/S konsolunu, bin dolara sattığını söyledi. Hem PS5 hem de Xbox Series X/S, resmi satış fiyatları ise 500 dolardır. Hayden, 2020 yılında elde ettiği bu kârıyla satışlarını güçlendirmek adına bir depo alanı kiraladığını belirtti. Ayrıca, Hayden iki arkadaşını paketlemeye yardımcı olmaları için saati 15 dolardan çalıştırıyor.

TOPLAM 1.7 MİLYON DOLARLIK SATIŞ YAPTI

Bütün bu satışların toplamında Max, 2020 yılını 1.7 milyon dolarlık satış rakamıyla tamamlandı ve 110 bin dolar kâr elde etti. Genç girişimci, yaşanan bu tedarik sıkıntısının 2021 yılında da süreceğini ve bu yılı daha iyi bir kazançla kapatacağına inandığını belirtti.

Pandemi şartları milyonlarca insanı evde kalmayı zorladı, çoğu insan boş zamanını değerlendirmek isteyen kişiler, oyun konsollarına ve oyun dünyasına yöneldi. Bu da, oyun sektörü açısından büyük bir yükselişin destekleyicisi oldu.

Dünyanın normale dönmesi ile açılan Xbox ve PlayStation fabrikaları üretim aşamasını hızlandırdı. Konsol geliştiricileri 2022 yılına kadar bu durumu düzelteceklerini söylediler.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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