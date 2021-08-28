15 Temmuz Köprüsü'nde ilginç görüntü! Metrobüs arıza yapınca yolcular köprü üstünde bekledi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Seyir halindeki metrobüs, köprü üstünde arıza yapınca yolcular araçtan indirildi. Bir süre köprü üstünde bekleyen vatandaşlar, arkadan gelen başka bir araçla yollarına devam etti.