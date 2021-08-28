15 Temmuz Köprüsü'nde ilginç görüntü! Metrobüs arıza yapınca yolcular köprü üstünde bekledi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Seyir halindeki metrobüs, köprü üstünde arıza yapınca yolcular araçtan indirildi. Bir süre köprü üstünde bekleyen vatandaşlar, arkadan gelen başka bir araçla yollarına devam etti.
Söğütlüçeşme-Beylikdüzü seferini yapan metrobüs, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde arıza yaptı. Arıza nedeniyle metrobüsten inen yolcular, bir süre köprü üstünde beklemek zorunda kaldı.
KÖPRÜ ÜSTÜNDE İLGİNÇ GÖRÜNTÜ
Metrobüsten inen yolcular boğazın tadını çıkarırken köprü üstünde ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Araç arızası nedeniyle köprünün Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
YOLCULAR BAŞKA BİR METROBÜSE ALINDI
Yolcular, bir süre sonra arkadan gelen başka bir metrobüse alındı. Metrobüsün çekilmesiyle trafik normale döndü.