ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, "ÇAYKUR artık üreten ve ürettiğini satan bir marka. 130 ülkede çayımız ve Didi'miz var." ifadesini kullandı.

Sütlüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ÇAYKUR ürünlerinin tiryakilerinin her geçen gün arttığını belirtti.

Ürünlerinin özellikle Afrika ülkelerinde ilgi gördüğünü bildiren Sütlüoğlu, şunları kaydetti:

"Bu ilgiye duyarsız kalmamak için çalışıyoruz. Türkiye dışında da bizim çayımızı içen, çayımızı arayan ve çayımızın tiryakisi olan insan sayısı artıyor. ÇAYKUR artık üreten ve ürettiğini satan bir marka. 130 ülkede çayımız ve Didi'miz var. Ülke sayısını artırmaya devam ediyoruz."