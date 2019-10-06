130 bin metal işçisinin sözleşme süreci başlıyor
Aralarında Arçelik, Bosch, Ford Otosan, Mercedes, Renault, Siemens, Tofaş ve TürkTraktör'ün de olduğu 186 iş yerindeki yaklaşık 130 bin çalışanı ilgilendiren MESS Grup Toplu İş Sözleşmesinde görüşmeler yarın başlayacak.
06.10.2019 11:51
Aralarında Arçelik, Bosch, Ford Otosan, Mercedes, Renault, Siemens, Tofaş ve TürkTraktör'ün de olduğu 186 iş yerindeki yaklaşık 130 bin çalışanı ilgilendiren MESS Grup Toplu İş Sözleşmesinde görüşmeler yarın başlayacak.
Kaynak: Dunya.com