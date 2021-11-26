13. Tarsus Uluslararası Yarı Maratonu'na 476 sporcu katılacak

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bu yıl 13. kez düzenlenecek Uluslararası Yarı Maratonu'nda 66'sı yabancı 476 sporcu yarışacak.

Mersin Valiliğinin himayesinde, Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde 28 Kasım'da düzenlenecek etkinlik için bir restoranda basın toplantısı düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, organizasyonda 21 kilometrelik yarı maratonun yanı sıra 21 kilometrelik paten yarışı ve 3 kilometrelik halk koşusu da düzenleneceğini belirtti.

Yarışların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak yapılacağını kaydeden Seçer, yarı maratona 66'sı yabancı 476 sporcunun katılacağını, paten yarışında da 36 sporcunun mücadele edeceğini aktardı.

Seçer, halk koşusuna da 2 bin 635 kişinin kayıt yaptırdığını ifade ederek, "Toplamda 3 bin 147 sporcu, 3 kategorideki müsabakalarda rekabet etme şansını elde edecekler. Dereceye girecek 88 sporcuya toplamda 172 bin lira para ödülü verilecek." dedi.

Tarsus Şehir Stadı'ndan başlayacak yarı maraton aynı yerde son bulacak.

AA / Gül Meltem Temiz - Spor Haberleri

Haberi Kaydet