114. Geleneksel Tarihi Yalova Fevziye Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Koç oldu
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114. Geleneksel Tarihi Yalova Fevziye Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Koç oldu

114. Geleneksel Tarihi Yalova Fevziye Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Koç oldu
Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan - Haberler | Spor

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Fevziye köyünde düzenlenen 114. Geleneksel Tarihi Yalova Fevziye Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Koç kazandı.

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Fevziye köyünde düzenlenen 114. Geleneksel Tarihi Yalova Fevziye Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Koç kazandı.

Fevziye Er Meydanı'nda düzenlenen organizasyona 50'si başpehlivan, 500 güreşçi katıldı.

Güreşlerde finalde İsmail Koç ile Nedim Gürel başpehlivanlık için mücadele etti. Rakibini yenen İsmail Koç, tarihi güreşlerde başpehlivanlığı kazanan isim oldu.

Öte yandan tarihi güreşlerde ilk kez bir yabancı biri güreş ağalığı ihalesini kazandı. Tarihi güreşlere son 7 dönemdir ağalık yapan Orbay Tuna, güreş ağalığını DowAksa üst yöneticisi ABD'li Douglas Parks'a teslim etti.

Tuna ve Parks er meydanında seyircileri selamladı.

Tuna, yaptığı açıklamada, 1864 yılındaki Çerkes sürgününde Kafkasya'dan gelen halkın kurduğu Fevziye Köyünde güreşlerin yöre halkının kaynaşması amacıyla başladığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan

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114. Geleneksel Tarihi Yalova Fevziye Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Koç oldu - Haberler Spor
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