10 yıldır takım çalıştırmayan Domenech, Nantes'ın yeni teknik direktörü oldu
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10 yıldır takım çalıştırmayan Domenech, Nantes'ın yeni teknik direktörü oldu

26.12.2020 23:29 | Son Güncelleme: 26.12.2020 23:32
10 yıldır takım çalıştırmayan Domenech, Nantes'ın yeni teknik direktörü oldu

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nantes, teknik direktörlük görevine Raymond Domenech'i getirdi.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nantes, teknik direktörlük görevine Raymond Domenech'i getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 68 yaşındaki Fransız teknik adamla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Domenech, son olarak 2004-2010 yılları arasında Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Olympique Lyon, Paris Saint-Germain, Bordeaux ve Strasbourg gibi takımlarda da görev alan Domenech, kulüp seviyesinde en son 1986'da Mulhouse'u çalıştırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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