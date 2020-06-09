10 yıldır kekik aromalı karpuz üretiyor
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10 yıldır kekik aromalı karpuz üretiyor

ANTALYA'da İrfan Ateş (54), karpuz fidanlarının dibine, dağdan toplayıp kaynattığı kekiklerin suyunu vererek, kekik aromalı karpuz üretiyor.

10 yıldır kekik aromalı karpuz üretiyor
09.06.2020 08:22 | Son Güncelleme: 09.06.2020 08:27

ANTALYA'da İrfan Ateş (54), karpuz fidanlarının dibine, dağdan toplayıp kaynattığı kekiklerin suyunu vererek, kekik aromalı karpuz üretiyor. Kekik aromalı karpuzları 10 yıldır ürettiğini anlatan Ateş, karpuzların 30-40 yıl önceki tadı verdiğini aktardı.

Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi'nde yaşayan ve tarımla uğraşan İrfan Ateş, karpuz fidanlarının dibine, dağdan toplayıp kaynattığı kekiklerin suyunu vererek, kekik aromalı karpuz üretti. Yaklaşık 30 yıldır çiftçilik yaptığını söyleyen İrfan Ateş, 10 yıldır karpuzlarına kekik suyu verdiğini ifade etti.

DAMITMA SİSTEMİYLE KEKİK SUYU VERİLİYORİrfan Ateş, dağdan topladığı kekikleri kazanda kaynattıktan sonra damıtma sistemiyle karpuzlara verdiğini belirterek, "Karpuzu ekiyorum, bir kilograma ulaştıklarında da damıtma sistemiyle kekik suyunu veriyorum. Kekik suyunun yanında pancar melezi ve pekmez de veriyorum. Zamanla kekik suyunun aroması karpuza işliyor" dedi.Kekiğin faydasıyla karpuzun bir araya geldiğini kaydeden İrfan Ateş, "30-40 sene önce yediğimiz karpuzlar gibi oluyor. Kekik aromalı karpuzumuza talep çok yoğun. 10 senedir yapıyorum ama bu sene talep daha da arttı. Vatandaşlarımız ağız tadıyla karpuz yesin istiyoruz" diye konuştu.TALEP ÇOK Kekik aromalı karpuza Ankara'dan bile talep olduğuna dikkat çeken Ateş, "Alanya, Fethiye olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinden talep geliyor. Bu sene yaz bitene kadar kekik aromalı karpuz yetiştirmeye devam edeceğim" dedi.

Karpuzun, 10 kilometreye kadar servis yaptıkları evlere kilosunu 6 TL'den sattıklarını bildiren İrfan Ateş, bahçeden satışın ise 5 TL olduğunu kaydetti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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