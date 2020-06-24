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10 gün önce Novak Djokovic'le buluşan Nikola Jokic'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Düzenlediği skandal tenis turnuvasıyla gündeme gelen ve koronavirüse yakalandığını duyuran Novak Djokovic, 10 gün önce görüştüğü vatandaşı yıldız basketbolcu Nikola Jokic'e de virüsü bulaştırdı.

24.06.2020 11:31 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:52

NBA takımlarından Denver Nuggets'ın Sırp yıldızı Nikola Jokic koronavirüse yakalandı. ESPN'den Adrian Wojnarowski ve Brian Windhorst'ün haberine göre, Sırp yıldızın test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.

SKANDAL TURNUVADA DJOKOVIC'LE GÖRÜŞMÜŞTÜ

25 yaşındaki oyuncu, pozitif sonuç almasından beri semptom göstermezken Nuggets'ın yıldızı, geçtiğimiz günlerde teniste dünya 1 numarası olan Novak Djokovic'in düzenlediği Adria Tur Tenis Turnuvası öncesinde vatandaşını ziyaret etmişti.

Salgını hiçe sayan tenisçinin düzenlediği turnuvada Djokovic ile birlikte dünyaca ünlü tenis oyuncuları Borna Coric ve Grigor Dimitrov'un sonuçları da pozitif çıktı. Hırvatistan'ın Zadar kentindeki etkinlik ortamında yer alan Jokic de virüse yakalandı. Djokovic'in salgını hiçe saydığı turnuvada seyirciler de yer alıyordu.

Öte yandan Sırp yıldızın, kameralara ilk kez kilo vermiş olarak yansıdığı Sırbistan'daki bir antrenman sırasında koronavirüse maruz kaldığı da iddia ediliyor.

BİR HAFTA İÇİNDE ABD'YE GİTMESİ BEKLENİYOR

Sırbistan'da karantina süreci devam eden Jokic'in bir hafta içinde Denver'a gitmesi bekleniyor.

KOÇU DA POZİTİF ÇIKMIŞTI

Jokic'in takımı Denver Nuggets, NBA'de playoff'a katılan takımların belirleneceği yeni formattaki maçlar için Orlando'da yer alacak 22 takım arasında. Nuggets'ta Jokic'in yanısıra takımın başantrenörü Michael Malone da, geçtiğimiz hafta koronavirüs için Mart ayında pozitif test sonucu aldığını açıklamıştı.

10 gün önce Novak Djokovic'le buluşan Nikola Jokic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
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Spor Manşet

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