10 aydır komada olan kadın futbolcu Ilenia Matilli, Totti'nin sesli mesajıyla uyandı

Roma taraftarı genç kadın futbolcu Ilenia Matilli'nin geçirdiği trafik kazası sonrası girdiği 10 aylık koma, efsane futbolcu Francesco Totti'nin sesli mesajının ardından sona erdi.

Lazio Kadın Futbol Takımı'nın 18 yaşındaki genç futbolcusu Ilenia Matilli, arkadaşı Martina Oro ile birlikte Aralık 2019'da geçirdiği trafik kazası sonrası komaya girmişti. 20 yaşındaki Martina Oro, kazada hayatını kaybederken, Matilli o tarihten bu yana komada yatıyordu.

Roma taraftarı olduğu bilinen genç futbolcuya yağan destek mesajları etki etmezken, Roma'nın efsane futbolcusu Francesco Totti'nin sesini duymak, Matilli'yi komadan çıkardı. Totti'nin gönderdiği "Ilenia sakın pes etme! Başaracaksın… Hepimiz senin yanındayız" mesajı duyan Matilli, 9 aydır yattığı komadan uyandı.

"SENİN SAYENDE GERİ GELDİ"

Genç futbolcunun uyanmasının ardından büyük sevinç yaşayan ailesi, Totti'den hastaneyi ziyaret etmesini istedi. Efsane futbolcuya teşekkür etmek istediklerini belirten Matilli'nin ailesi, yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Senin tutkuyla birleşen muhteşem sesin, Roma'ya her zaman büyük aşk duyan Ilenia'nın uyanmasını sağladı. Onun yüzündeki gülümseme, gözlerindeki ışık ve neşe senin sayende geri geldi. Sevgili Francesco, seni yanımızda görmek isteriz. Ilenia seni bekliyor."

KAZA SONRASI KOMAYA GİRDİ

Matilli ve arkadaşı Oro, 15 Aralık 2019 tarihinde sabaha karşı kaza geçirmişti. Arkadaşları ile geçirdikleri gece sonrası geri dönen iki genç, arabanın kontrolünü kaybederek yoldan çıktı.

Bir ağaca çarparak duran arabada Oro, olay yerinde hayatını kaybederken, Matilli komaya girmişti.