1 Temmuz Pazartesi DHA Spor Gündemi

TRANSFER DÖNEMİKulüplerin transfer çalışmaları sürüyor.

1 Temmuz Pazartesi DHA Spor Gündemi

TRANSFER DÖNEMİ
Kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor.

GALATASARAY 
-Sarı kırmızılı oyuncular yeni sezon öncesinde sağlık kontrollerinden geçecek

FENERBAHÇE 
Sarı lacivertli takım yeni sezon hazırlıklarına başlıyor

AFRİKA ULUSLAR KUPASI 
C Grubu
22.00 Kenya - Senegal (Diagne, Saivet, Gassama, Diallo)
22.00 Tanzanya - Cezayir (Feghouli)
D Grubu
19.00 Namibya - Fildişi Sahili 
19.00 Güney Afrika - Fas (Belhanda, Dirar)


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.