1 Temmuz Pazartesi DHA Spor Gündemi
TRANSFER DÖNEMİKulüplerin transfer çalışmaları sürüyor.
TRANSFER DÖNEMİ
Kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor.
GALATASARAY
-Sarı kırmızılı oyuncular yeni sezon öncesinde sağlık kontrollerinden geçecek
FENERBAHÇE
Sarı lacivertli takım yeni sezon hazırlıklarına başlıyor
AFRİKA ULUSLAR KUPASI
C Grubu
22.00 Kenya - Senegal (Diagne, Saivet, Gassama, Diallo)
22.00 Tanzanya - Cezayir (Feghouli)
D Grubu
19.00 Namibya - Fildişi Sahili
19.00 Güney Afrika - Fas (Belhanda, Dirar)
Kaynak: DHA
YORUMLAR
İspanya 4. Lig ekibi Mostoles Balompie'da Başkan, "Dünya yuvarlak değil" diyerek takımın ismini değiştirdi
Son Dakika Haberleri