1 litre benzin kaç TL? 8 Aralık benzin ne kadar oldu? 1 litra motorin ne kadar? sorularının yanıtı merak ediliyor. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren benzin ve motorinin zam oranına dair detayları sizler için derledik. Benzin ve motorinin litre fiyatları ne kadar oldu? Benzine zam geldi mi? 8 Aralık benzine, motorine zam mı geldi?

1 LİTRE BENZİN KAÇ TL?

Ankara'da ortalama 9,60 liradan satılan benzinin litre fiyatı 10,37 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 9,55 liradan 10,32 liraya, İzmir'de 9,62 liradan 10,39 liraya çıkacak.

1 LİTRE MOTORİN NE KADAR?

Söz konusu fiyat artışının gerçekleşmesi halinde motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak Ankara'da 10,05'den 10,36 TL'ye, İstanbul'da 9,99 TL'den 10,30 TL'ye, İzmir'de 10,07 TL'den 10,38 TL'ye yükseldi.

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