1 Haziran'da açılacak spor salonlarıyla ilgili normalleşme detayları belli oldu Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine geçici süre ara verilen yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri ve spor salonlarının 1 Haziran sonrası çalışma düzeniyle ilgili İçişleri Bakanlığı yeni genelge yayınladı. Genelgeye göre spor salonları gece 24.00'a kadar açık olabilecek.

İçişleri Bakanlığı, "lokanta, restoran kafe vb. İşyerleri, park, piknik alanları, mesire yerleri, giyim pazarları ve spor salonları" hakkında 81 İl Valiliğine genelge gönderdi.

Genelgeye göre yeni tipkoronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı SayınRecep Tayyip Erdoğan'ın, talimatları doğrultusunda; salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, izolasyonu temin etme, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçildiği belirtildi.

SPOR SALONLARI 1 HAZİRAN'DA HİZMET VERMEYE BAŞLIYOR

Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. işletmeler 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00'a kadar; spor merkezleri/tesislerinin 24.00'a kadar hizmet vermeye başlayacak.

UYMAYANA CEZA VAR

Belirtilen tedbirlere ve kurallara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.