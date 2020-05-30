HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

1 Haziran'da açılacak spor salonlarıyla ilgili normalleşme detayları belli oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine geçici süre ara verilen yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri ve spor salonlarının 1 Haziran sonrası çalışma düzeniyle ilgili İçişleri Bakanlığı yeni genelge yayınladı. Genelgeye göre spor salonları gece 24.00'a kadar açık olabilecek.

30.05.2020 19:02 | Son Güncelleme: 30.05.2020 19:22

İçişleri Bakanlığı, "lokanta, restoran kafe vb. İşyerleri, park, piknik alanları, mesire yerleri, giyim pazarları ve spor salonları" hakkında 81 İl Valiliğine genelge gönderdi.

Genelgeye göre yeni tipkoronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı SayınRecep Tayyip Erdoğan'ın, talimatları doğrultusunda; salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, izolasyonu temin etme, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçildiği belirtildi.

SPOR SALONLARI 1 HAZİRAN'DA HİZMET VERMEYE BAŞLIYOR

Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. işletmeler 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00'a kadar; spor merkezleri/tesislerinin 24.00'a kadar hizmet vermeye başlayacak.

UYMAYANA CEZA VAR

Belirtilen tedbirlere ve kurallara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.

1 Haziran'da açılacak spor salonlarıyla ilgili normalleşme detayları belli oldu

İlgili Haberler

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni genelge yayınladı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni genelge yayınladı
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak
1 Haziran'dan itibaren sahil ve parklarda yasak kalkacak
1 Haziran'dan itibaren sahil ve parklarda yasak kalkacak

Ekonomi Manşet

Haberler

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni genelge yayınladı Ekonomi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni...
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak Ekonomi
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu Ekonomi
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
BDDK'dan bankalara kredi kolaylığı! KOBİ'ler, ihracatçılar ve yatırım projeleri desteklenecek Ekonomi
BDDK'dan bankalara kredi kolaylığı! KOBİ'ler, ihracatçılar ve yatırım projeleri desteklenecek
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı Ekonomi
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
İlk olarak 56 yıl önce üretilen prenses tatlısı Sinop'un simgesi oldu Ekonomi
İlk olarak 56 yıl önce üretilen prenses tatlısı Sinop'un simgesi oldu
Son dakika: THY ve Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara yeniden başlıyor
Son dakika: THY ve Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara yeniden başlıyor
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti
Türkiye'de tiryakiler 2019 yılında sigaraya 78 milyar lira ödedi
Türkiye'de tiryakiler 2019 yılında sigaraya 78 milyar lira ödedi
Yusufeli Barajı tamamlandığında milli bütçeye yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak
Yusufeli Barajı tamamlandığında milli bütçeye yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak
1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi
1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi
İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu
İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
Mars ve Ay'a insan göndermek için üretilen roket test sırasında patladı! O anlar kamerada
Mars ve Ay'a insan göndermek için üretilen roket test sırasında patladı! O anlar kamerada
Kamu çalışanlarıyla ilgili idari izinleri yeniden düzenleyen genelge yayınlandı
Kamu çalışanlarıyla ilgili idari izinleri yeniden düzenleyen genelge yayınlandı
Yunanistan turist kabul edeceği ülkelerin listesini açıkladı, komşulardan sadece Türkiye yok
Yunanistan turist kabul edeceği ülkelerin listesini açıkladı, komşulardan sadece Türkiye yok
Turizmcilere müjde! Rus turistler Türkiye'de tatil planlıyor
Turizmcilere müjde! Rus turistler Türkiye'de tatil planlıyor
İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi
İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi
Son Dakika: BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası kesti
Son Dakika: BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası kesti
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti
Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor
Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor
Poyraz nedeniyle narenciye ağaçlarındaki meyveler döküldü, fiyatlar bu yıl cep yakacak
Poyraz nedeniyle narenciye ağaçlarındaki meyveler döküldü, fiyatlar bu yıl cep yakacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Ali Babacan Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Sezen Aksu Ersin Korkut İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mete Gazoz Caner Erkin Fatih Terim Bülent Uygun
Daha Fazla Bursa Haziran Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: 1 Haziran'da açılacak spor salonlarıyla ilgili normalleşme detayları belli oldu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 19:22:07. #1.14#
title