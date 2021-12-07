1 Dolar ne kadar oldu? 7 Aralık Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 7 Aralık Salı 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 7 Aralık bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 7 Aralık Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL?

7 Aralık bugün 1 Dolar 13,6672 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 13,6825 iken, 1 Dolar satış fiyatı 13,6866 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL?

7 Aralık bugün 1 Euro 15,3647 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 15,3548 iken, 1 Euro satış fiyatı 15,3695 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 781,7 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 782,2 TL iken satış fiyatı ise 782,5 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 13,6672 TL

13,6672 TL 1 Euro ne kadar : 15,3647 TL

15,3647 TL 1 Gram Altın ne kadar : 781,7 TL

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi? — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet