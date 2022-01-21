1 Dolar kaç TL? 1 Dolar ne kadar oldu? 21 Ocak Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Gündemin merak edilen konuları arasında dolar, euro ve altın kurları geliyor. Vatandaşlar 1 dolar bugün kaç tl olacak? 1 Euro bugün kaç lira? 1 gram altın bugün kaç lira? merak ediyor. Peki, 1 Dolar ne kadar oldu? 30 Aralık Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? 21 Ocak Cuma 2022 dolar ve altın güncel döviz kurları haberimizde...

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 21 Ocak Cuma 2022 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 21 Ocak bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 21 Ocak Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL? (21 OCAK CUMA SAAT 16:21)

21 Ocak bugün 1 Dolar 13,4067 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 13,4095 iken, 1 Dolar satış fiyatı 13,4182 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL? (21 OCAK CUMA SAAT 16:21)

21 Ocak bugün 1 Euro 15,2080 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 15,2149 TL iken, 1 Euro satış fiyatı 15,2327 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL? (21 OCAK CUMA SAAT 16:21)

Güncel 1 gram altın fiyatı 791,9 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 792,1 TL iken satış fiyatı ise 792,7 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 13,4067 TL

13,4067 TL 1 Euro ne kadar : 15,2080 TL

15,2080 TL 1 Gram Altın ne kadar : 791,9 TL

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