1 Bitcoin kaç tl oldu? 2021 güncel 1 Bitcoin (BTC) ne kadar? 1 Bitcoin kaç dolar? 8 Şubat Pazartesi 1 BTC kaç Türk Lirası'na eşit?

Bitcoin tüm hızıyla yükselmeye devam ediyor. Elon Musk'ın açıklamaları ve Doge coinin artmasıyla birlikte doğru orantılı şekilde Bitcoin ve diğer kripto paraların değerleri de arttı. Peki 1 Bitcoin kaç tl oldu, kaç dolara eşittir,1 BTC kaç Euro, 1 BTC kaç Dolar, tüm detaylar haberimizde...

Elektronik para birimlerinden en değerlisi Bitcoin'dir. Bitcoin son yıllarda normalde 8-10 bin dolar bazında değişiyordu. Fakat Elon Musk'ın destekleri ve bazı olayların ardından tl cinsinden Bitcoin'in fiyatı da artmış oldu. Peki güncel 1 Bitcoin (BTC) kaç tl ve kaç dolara eşittir?

1 BİTCOİN (BTC) KAÇ TL OLDU?

2021 yılı 8 Şubat tarihi itibariyle 1 Bitcoin 304.138,10 Türk Lirası(üç yüz dört bin yüz otuz sekiz lira on kuruş) olmuştur.

8 Şubat 2021 Pazartesi 1 BTC fiyatı : 304.138,10 TL/ 42947 dolar

1 BİTCOİN (BTC) KAÇ DOLARA EŞİTTİR?

1 Bitcoin dolar olarak ise şuanda 42947,34 ABD Doları'na eşittir. Yani 8 Şubat 2021 Pazartesi günü 1 BTC 42947 dolara eşit olmuştur.

1 BİTCOİN (BTC) KAÇ EURO'YA EŞİTTİR?

8 Şubat 2021 Pazartesi günü anlık 1 BTC 35.648 Euro'ya eşit olmuştur.

BTC NEDEN BU KADAR YÜKSELDİ?

Elon Musk'ın, Twitter profiline bitcoin etiketini eklemesinin ardından piyasada BTC yükselişe geçtiği düşünülüyor. 2 gün içerisinde 6 bin dolar artış gösteren BTC şuanda 36 bin dolar seviyelerinde ilerliyor.

GÜNCEL : Bugünlerde Elon Musk'ın şirketi Tesla'nın yüklü miktarda BTC satın aldığı haberleri gündeme düşmüştü. Bundan dolayı da BTC'nin fiyatlarının arttığı düşünülmektedir.

1 BİTCOİN'İN (BTC) GEÇEN YILLARDAKİ GÖRE FİYATLARI

Ocak 2021 1 BTC fiyatı : 266.964,52 tl

Ocak 2020 1 BTC fiyatı : 65.254,95 tl

Ocak 2019 1 BTC fiyatı : 25.427,32 tl

Ocak 2018 1 BTC fiyatı : 81.415,84 tl

Ocak 2017 1 BTC fiyatı : 6.703,37 tl

Ocak 2016 1 BTC fiyatı : 2.896,97 tl

BİTCOİN NEDİR?

Bitcoin herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş vb. birimlerle bir bağlantısı olmayan e-para birimidir. Dünyanın en pahalı kripto para birimidir. Şuanda yaklaşık olarak 9 bin dolar civarındadır. Kısaltması BTC olarak yazılır.

Bitcoin ilk olarak 2009 yılında Japon yazar Satoshi Nakamoto tarafından çıkarılmıştır. Fakat çoğu kaynağa göre çıkaran isim takma isimdir. Gerçek ismi henüz bilinmemektedir. Bazı kesimler Bill Gates, Elon Musk vb. gibi dünyaca ünlü iş adamlarından birinin kripto parayı ilk çıkardığı düşünülüyor.