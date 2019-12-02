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1.Amatör Küme A Grubunda büyük heyecan

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda ligin 10.haftasında oynanan 5 karşılaşma tamamlandı.

02.12.2019 09:11 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:16
1.Amatör Küme A Grubunda büyük heyecan

Birinci Amatör Küme A Grubunda ligin 10.haftasında oynanan 5 karşılaşma tamamlandı. Aynı puana sahip olan Belediyespor deplasmanda Büyüleyenspor'u farklı yenerek liderliğini sürdürürken, Kayseri Yavuzspor ise rakibi Gençlikspor'u 1-0 mağlup etti. Rakipleri ile aralarındaki puan farkını açan Başakpınar Belediyespor ile Kayseri Yavuzspor adım adım hedeflerine ilerliyorlar.


A Grubu 10.Hafta Sonuçları;


Büyüleyenspor 2-6 Başakpınar Belediyespor


Amarat Gençlikspor 0-1 Kayseri Yavuzspor


Argıncıkspor 4-2 Esentepespor


Güneşspor 3-2 Yeni Esenspor


Yerköyspor 1-3 Erciyes Reşadiye Gençlikspor - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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