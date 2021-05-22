Zulüm sonunda bitiyor: Microsoft, Internet Explorer'ı kaldırma kararı aldı
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Zulüm sonunda bitiyor: Microsoft, Internet Explorer'ı kaldırma kararı aldı

Zulüm sonunda bitiyor: Microsoft, Internet Explorer'ı kaldırma kararı aldı
Haberler.com / Cengiz Büyükuncu - Haberler | Ekonomi

Ölmeyi bugüne kadar reddeden ve bilgisayar kullanıcıları arasında yapılan anketlerde en nefret edilen programlardan biri olan İnternet Explorer, sona yaklaştı. Microsoft, 20 yıldır trendinin düşüşte olduğu, bir zamanların efsane browserını kaldırma kararı aldı.

İnternet Explorer 1995 yılında Windows 95 ile ilk defa karşımıza çıkmış ve anında hayran kalınmıştı. 2000'lerin başına kadar tekelini sürdüren Internet Explorer'ın browserlar arasındaki payı 2002 yılında zirve yaparak %95'e ulaşmıştı. Bugün ise %5'e tutunmaya çalışıyor. Microsoft, daha fazla acı çektirmeden bir zamanların efsane uygulamasını kaldırmaya karar verdi.

Zulüm sonunda bitiyor: Microsoft, Internet Explorer'ı kaldırma kararı aldı

Bir zamanların en çok kullanılan internet browser'ı neredeyse 20 yıldır itibar kaybına devam ediyor. 2010 yılında browser uygulamaları arasındaki payı kritik seviye olan %50'nin altına düşmüştü bile. Şu anda ise Internet Explorer'ın tüm browserlar arasındaki payı sadece %5.

MİCROSOFT TARİH VERDİ: 15 TEMMUZ 2022

Microsoft'un bildirdiğine göre şirket, İnternet Explorer 11 uygulamasına desteğini 15 Temmuz 2022'de kesecek. Workplace ve Teams gibi Microsoft'un kendi uygulamalarını bile çalıştırmakta başarısız olan Internet Explorer'ın suyu zaten giderek ısınıyordu.

Yazın ortasından itibaren ise içinde Office programlarının da bulunduğu 365 program daha İnternet Explorer'da kullanılamayacak.

MICROSOFT'UN KENDİSİ DE NEFRET ETMİŞ

İnternet Explorer'ın ölüm fermanı manasına gelen açıklamada Microsoft, kendi ürünü için, "Internet Explorer artık çok yavaş, günümüzün bir çok web görevi için uyumlu veya pratik değil ve modern browserlara göre çok daha güvensiz." dedi.

Tüm bunlara rağmen bir şekilde 26 yıldır aramızda kalmayı ve hayatımızın bir parçası olmayı başaran Internet Explorer'ın en azından bu başarısı takdire şayan ve alkışlarla uğurlanmaya değer.

Google Chrome ise %69'luk payı ile bugün piyasanın lideri konumunda.

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- Cengiz Büyükuncu
Cengiz Büyükuncu
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