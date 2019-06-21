Zozan Akar'dan gümüş madalya

İtalya'nın Faenza kentinde devam eden Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 40 kiloda mücadele eden Zozan Akar, Avrupa ikincisi oldu.

Zozan Akar'dan gümüş madalya

İtalya'nın Faenza kentinde devam eden Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 40 kiloda mücadele eden Zozan Akar, Avrupa ikincisi oldu.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Zozan Akar, Belarus ve İtalyan rakiplerini yenerek çıktığı finalde Rus rakibi Valeria Khaidarov'a yenilerek gümüş madalya elde etti.
Yıldız kadınlarda dün de 73 kiloda Nazar Batır, bronz madalya kazanmıştı.

Kaynak: AA
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