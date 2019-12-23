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Zorlu PSM’de Broadway müzikali

John Travolta'ya şöhret kapılarını açan, günümüzde hala en çok satan film müzikleri ile anılan '77 yapımı sinema filmi Saturday Night Fever'ın müzikali, 28 Nisan-3 Mayıs 2020 tarihleri arasında 8 performansta sahnelenecek.

23.12.2019 00:08 | Son Güncelleme: 23.12.2019 00:08
Zorlu PSM’de Broadway müzikali

'ya şöhret kapılarını açan, günümüzde hala en çok satan film müzikleri ile anılan '77 yapımı sinema filmi Saturday Night Fever'ın müzikali, 28 Nisan-3 Mayıs 2020 tarihleri arasında 8 performansta sahnelenecek.

Kaynak: Dunya.com

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