Zorlu PSM’de Broadway müzikali

23.12.2019 00:08 | Son Güncelleme: 23.12.2019 00:08

John Travolta'ya şöhret kapılarını açan, günümüzde hala en çok satan film müzikleri ile anılan '77 yapımı sinema filmi Saturday Night Fever'ın müzikali, 28 Nisan-3 Mayıs 2020 tarihleri arasında 8 performansta sahnelenecek.