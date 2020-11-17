Dead Sea Güneş Enerji Santrali devreye alındı
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Dead Sea Güneş Enerji Santrali devreye alındı

17.11.2020 13:47 | Son Güncelleme: 17.11.2020 14:14
Dead Sea Güneş Enerji Santrali devreye alındı

Zorlu Enerji'nin yüzde 75, Jerusalem District Electricity Co (JDECO) şirketinin yüzde 25 ortaklığıyla kurulan ZJ Strong girişim şirketi, Filistin'in Jericho bölgesindeki Dead Sea Güneş Enerji Santrali'ni devreye aldı.

Zorlu Enerji'nin yüzde 75, Jerusalem District Electricity Co (JDECO) şirketinin yüzde 25 ortaklığıyla kurulan ZJ Strong girişim şirketi, Filistin'in Jericho bölgesindeki Dead Sea Güneş Enerji Santrali'ni devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zorlu Enerji ile Filistin'in elektriğinin yüzde 25'ini dağıtan elektrik dağıtım şirketi JDECO, bölgeye elektrik sağlamak amacıyla Ağustos 2019'da bir anlaşma imzaladı.

Anlaşma kapsamında Filistin'in Jericho bölgesinde toplam 1998 MWp kurulu güce sahip Dead Sea Güneş Enerji Santrali'ni devreye alan Zorlu Enerji, ZJ Strong şirketiyle güneş santralinden üretilen elektriği 25 yıl boyunca garantili fiyattan JDECO'ya satılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Üst Yöneticisi Sinan Ak, şirket olarak 25 yılı aşan tecrübelerini yenilenebilir enerji projeleriyle yurt dışına taşımaya devam edeceklerini belirterek, "Yeni yatırımımızın mutluluğunu yaşarken Zorlu Enerji olarak güneş başta olmak üzere farklı yenilenebilir enerji projelerimizle yurt içi ve yurt dışında büyümek ve uluslararası gücümüzü daha da artırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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