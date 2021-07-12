Zonguldak'ta veteran futbol takımı Kovid-19 sonrası çalışmalarına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zonguldak'ta veteran futbol takımı Kovid-19 sonrası çalışmalarına başladı

Zonguldak'ta veteran futbol takımı Kovid-19 sonrası çalışmalarına başladı
Anadolu Ajansı / Ersen Berk Çelik - Haberler | Spor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde salgın nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Karadeniz Ereğli Veteran Futbol Takımı, kademeli normalleşmeye geçilmesiyle çalışmalarına başladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde salgın nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Karadeniz Ereğli Veteran Futbol Takımı, kademeli normalleşmeye geçilmesiyle çalışmalarına başladı.

Eski profesyonel futbolcu ve teknik direktör Gökhan Tan öncülüğünde spora ve sporcuya destek vermek için 40-50 yaş grubundaki 26 futbolcudan oluşturulan mavi lacivertli veteranlar, Beyçayırı Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda haftada iki gün antrenman yapıyor.

Bir dönem amatör ve profesyonel olarak futbol oynayan oyuncular ile farklı meslek gruplarından oluşan veteranlar, 2021-2022 futbol sezonunda Elit Master Ligi'nde mücadele edecek.

Teknik Direktör Gökhan Tan, AA muhabirine, takımı 2 yıl önce salgın süreci başlamadan kurduklarını ancak salgın nedeniyle antrenman yapamadıklarını söyledi.

Amaçlarının salgın sonrasında eski profesyonel veya amatör olarak futbol oynamış kişileri sporla tekrar buluşturup eski günlerine kavuşturmak olduğunu vurgulayan Tan, "Veteran futbolu 38 yaşında başlıyor, 45 veya 50 yaşına kadar da kontenjanımız var. Arkadaşlarımız arasında doktor, demir ve çelik sektöründe çalışanlar var. Halk arasından da her insan gelip bizimle futbol oynayabilir, yeter ki futbol ahlakı olsun. Ereğli halkından büyük destek görüyoruz. Bununla birlikte ilçede devlet erkanımız spora destek veren, gönül veren insanlardan oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Tan, spor dünyasından önemli isimlerle görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, bu sene Elit Master Ligi'ne katılacaklarını kaydetti.

Takımın yöneticisi Hasan Ulusoy da Türkiye'de veteran takımların yeni yaygınlaştığına işaret ederek, "Burada farklı iş mensuplarından bir takımımız var. Kalan vakitlerimizi, günümüzü sporla değerlendiriyoruz. Arkadaşlarımızın ilgisi çok büyük. Daha da yaygınlaşarak, bölgemizin adını duyurarak güzel işler yapacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Zonguldak'ta veteran futbol takımı Kovid-19 sonrası çalışmalarına başladı
Zonguldak'ta veteran futbol takımı Kovid-19 sonrası çalışmalarına başladı
Zonguldak'ta veteran futbol takımı Kovid-19 sonrası çalışmalarına başladı
Zonguldak'ta veteran futbol takımı Kovid-19 sonrası çalışmalarına başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersen Berk Çelik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sezen Aksu İlyas Tetik Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Salih Uçan Şaban Yılmaz Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Zonguldak'ta veteran futbol takımı Kovid-19 sonrası çalışmalarına başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 10:11:38. #1.16#

title