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Koronavirüs, Zonguldak, Karapınar, Çaycuma, Güncel

ZONGULDAK Koronavirüsün ardından 1 milyon tulum talebi geldi

Koronavirüsün ardından 1 milyon tulum talebi geldi (TEKRAR)ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesinde, askeri kıyafet üretimi bırakılarak koronavirüse karşı sağlık görevlilerinin giydiği koruyucu tulum üretilmeye başlanan tekstil fabrikasında, siparişleri karşılamak için...

12.03.2020 13:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:27
ZONGULDAK Koronavirüsün ardından 1 milyon tulum talebi geldi

Koronavirüsün ardından 1 milyon tulum talebi geldi (TEKRAR)

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesinde, askeri kıyafet üretimi bırakılarak koronavirüse karşı sağlık görevlilerinin giydiği koruyucu tulum üretilmeye başlanan tekstil fabrikasında, siparişleri karşılamak için vardiya sayısı artırıldı. Fabrikada, Çin, Rusya, İtalya ve İran başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden gelen 1 milyon tulum talebini karşılamak için gece gündüz üretim yapılıyor.

Çaycuma ilçesinin Karapınar beldesinde askeri kıyafetler üreten tekstil firması, gelen yoğun talep üzerine Çin'de başlayan ve birçok ülkeye yayılan koronavirüs salgının ardından sağlık görevlilerinin giydiği tam donanımlı koruyucu tulum üretimine geçti. Firma, 15 günde 90 bin adet tulum üretti. Kapasitesini yüzde 100 oranında artıran ve 70 kişilik personelle çalışan firma, istihdama da önemli katkıda bulunuyor. Beldede oturan kadınların çalıştığı firma, talebi karşılamak amacıyla personel alımı için ilan verdi. Firmanın ürettiği tulumlar, başta Çin olmak üzere İtalya ve İran'ın yanı sıra birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor. Firma kısa süre içinde talep edilen 1 milyon tulumu karşılamak için çalışmasını sürdürüyor.

GÜNDE 6 BİN TULUM ÜRETİLİYOR

Tekstil firması sahibi Gökhan Gözbaşı, günde 6 bin tulum ürettiklerini söyledi. Çok ciddi bir talep yaşandığını ifade eden Gözbaşı, "Biz TSK'ya kıyafet yapan firmalara çalışıyoruz. Onların işlerini dikiyoruz. Kendi yaptığımız işler de oluyor. Koronavirüs nedeniyle bize de ciddi talepler geldi. Buna binaen yurt dışına ihracat yapan firmalarla temasa geçtik. Onlardan talep oluştu. Bu talebe yönelik üretim yapmaya başladık. Çin, İtalya, Rusya ve İran'dan çok ciddi talepler var. İhracatçı partnerlerimizle birlikte bu işi yürütmekteyiz. Her gün makine ve personelimizi artırmaya çalışıyoruz. Günde ortalama 6 bin civarında tulumlar imal etmekteyiz. İnşallah önümüzdeki günlerde daha çok yapacağız" dedi.

'ÜLKEMİZİN BİZE İHTİYACI OLURSA GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIRIZ'

Türkiye'de tulum ihtiyacı oluşması durumunda da tüm hazırlıklarını yaptıklarını ifade eden Gözbaşı, şöyle konuştu:

"Ana amacımızdan bir tanesi de Allah korusun ülkemizde böyle bir salgın oluşması halinde Türkiye'deki alt yapıya katkıda bulunmak gerekiyorsa stok yapmak. Buna yönelik elamanlarımızı hazırlamaktı. Buna yönelik çalışmalarımız devam etmekte. Salgının baş göstermesi halinde ciddi bir kaynak oluşturmak amacımız. Ülkemiz bize ihtiyaç duyduğu anda para bizim ikinci planda olur. Bu talep doğrultusunda gece gündüz çalışacağız."

ARŞİV GÖRÜNTÜ

Gürkay GÜNDOĞAN- Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)

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ZONGULDAK Koronavirüsün ardından 1 milyon tulum talebi geldi

Kaynak: DHA

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ZONGULDAK Koronavirüsün ardından 1 milyon tulum talebi geldi

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