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Zlatan Ibrahimovic'ten şaşırtan imza

İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic, ülkesinin futbol kulüplerinden Hammarby'ın hisselerinin yarısını satın aldı.

27.11.2019 17:35 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:50
Zlatan Ibrahimovic'ten şaşırtan imza

Allsvenskan ekiplerinden Hammarby, Zlatan 'in kulüpten hisse satın aldığını açıkladı. İsveçli futbolcu, dün sosyal medya hesaplarından sırtında isminin yazılı olduğu Hammarby formasını paylaşmıştı. Yıldız futbolcunun bu paylaşımı, olası bir transfer duyurusu olarak yorumlanmıştı ancak işin aslı ortaya çıktı. Hammarby, yaptığı açıklamayla Zlatan Ibrahimovic'in kulüpten hisse satın aldığını ve ortaklardan biri olduğunu ifade etti.

"KULÜBÜ VE TARAFTARI HER ZAMAN SEVDİM"

Ibrahimovic de Hammarby'ın tutkulu taraftarlara sahip olduğunu belirterek, "Kulübü ve taraftarları her zaman sevdim. Son yıllarda saha içinde ve dışında takımın yaptıklarından çok etkilendim." şeklinde görüş belirtti.


Haber Videosu: Zlatan Ibrahimovic'ten şaşırtan imza
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